ماذا تأكلين أثناء طلق الولادة؟

عندما تبدأ أعراض الولادة المعروفة بالطلق فهناك من يقمن بنصحك بتناول أطعمة معينة، وهناك من يقدمن لك وصفات شعبية لتسهيل الولادة وزيادة سرعة الطلق.

"سيدتي نت" وقد سألت الدكتور جميل أبو عريب، اخصائي النساء والولادة حول صحة هذه المعتقدات فأشار إلى ما يلي:

• البيض المقلي والمضاف له الكمون بكثرة يزيد من سرعة الطلق، وعلى الحامل عند الشعور بوجع الطلق أن تأكل بيضة مقلية بالكمون، وهذا يزيد من سرعة الطلق وسهولة الولادة. لكنه قد يسبب التلبك المعوي، وقد يسبب القيء في حال تعرض الحامل للبرد.



• حرق أعواد المريمية يساعد على سرعة الولادة بعد التبخر عليها. لكن لا يوجد أي دليل علمي على فائدة المريمية عند حرقها، أو حتى استخدام أي نوع من البخور لتحفيز الطلق.

• تناول التفاح يزيد من سرعة الطلق. التفاح من الفواكه المهدئة للأعصاب وريما ينصح به أثناء الطلق؛ لكي يقلل من توتر الأم.

• تناول اللحوم وخاصة الأرانب يزيد من سرعة الطلق، ويسهل الولادة وذلك والاعتثاد الشعبي يقول إن الأرنبة تلد بسرعة وسهولة، وحين تتناول الحامل لحم الأرنبة خصوصاً فهي ستلد بسرعة وسهولة مثلها.



• ملعقة من زيت الخروع تعطى للحامل قد تزيد من الطلق، ولكن ضررها هو حدوث الإسهال. يعطى عند ظهور بوادر الطلق؛ لكي تفرغ الحامل أمعاءها وبالتالي تكون جاهزة لاحتمالية العملية القيصرية.



• الأناناس يعتبر من الفواكه الطبيعية المحفزة للطلق.



• التمر، يحفز على انقباض الرحم، وتقوية عضلات الرحم، مما يسهل من عملية الولادة، ويقلل من النزيف أثناء الولادة.

• العنب، بينت الدراسات أنّ تناول عصير العنب يسرّع من فرص حدوث الحمل ويسرّعها.

القرفة المغلية تزيد من انقباضات الرحم؛ حيث تساعد في علاج آلام الطمث.