كيف تكافئين طفلك الراسب؟

مع بداية العام الدراسي الجديد تتوقعين أن يحقق طفلك التفوق الذي تتمنيه، ولكنك تفاجئين أن أول الاختبارت قد رسب فيها الصغير أو لم يحقق درجات عالية....

كيف تتصرفين مع طفلك في هذا الموقف؟ يدلك المرشد التربوي محمد الخوالدة على طريقة مكافأة طفلك الراسب وليس عقابه بالطرق التالية:

• يجب أن تعلمي عزيزتي الأم أن الطفل الذي تؤنبيه على رسوبه الآن ربما يصبح ناجحاً ومبهراً في المستقبل لأن من لا يفلح في الرياضيات مثلاً فهو لديه موهبة في حصة التكنولوجيا لا توصف.

• لا تسلبي من طفلك ثقته بنفسه وكرامته فقط لأنه رسب في مادة.

• يجب أن تدخلي في رأسه أن ما فشل فيه مجرد امتحان وان الامتحانات كثيرة وقادمة ولديه فرصة للنجاح والتفوق.

• يجب أن يفهم أن من يتخرج طبيباً أو مهندساً هو فقط من ينجح لأن هؤلاء يحتاجون لفني الأشعة ولمصمم الجرافيك مثلاً.

• يجب أن يعرف أنك تحبيه كما هو وأن حبك لن يتغير أو يتحول لأنه رسب في فصل أو في مادة.