البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشرات الرئيسية 6%

أنهت البورصة المصرية أسبوعًا صاعدًا في أول تعاملات أكتوبر وكسب المؤشر الرئيسي أكثر من 6 %.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – 6.18 % ليغلق عند مستوى 8369 نقطة.

وكسب مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة “ايجي اكس 70” نحو 0.48 % مغلقا عند مستوى 353 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر “إيجي إكس 20” محدد الاوزان النسبية فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.6 % مغلقا عند مستوى 8359 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 100” الاوسع نطاقا بنحو 1.9 % مسجلا 806 نقاط.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 2.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 597 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 588 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 9.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.2 مليون ورقة منفذة على 1356 عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 99.4 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 0.6 %خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.7 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.8 % والعرب على 10.43 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 333.5 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 45.09 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 727.5 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1468 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 40.9 %من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.7 %.

وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 101.60 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 419 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي بارتفاع عن الأسبوع 4 %.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 14 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 14 ألف سند تقريبا.