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القبض على عاطلين لاتهامهما بتزوير المستندات وقرارات التعيين بالجيزة

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القبض على عاطلين لاتهامهما بتزوير المستندات وقرارات التعيين بالجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بتزوير المستندات وقرارات التعيين بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بتزوير المستندات والشهادات الرسمية وقرارات التعيين مقابل حصولهما على مبالغ مالية بالطالبية، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد استئجار عاطلين لشقة بمنطقة الطالبية واستخدامها وكرا لتزوير المستندات وقرارات التعيين بالوزارات المختلفة مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

 

تم إعداد كمين لهما وضبطهما وبحوزتهما عدد من المستندات والشهادات الرسمية المزيفة وأختام شعار الجمهورية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لبيعها لعملائهما، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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