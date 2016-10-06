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وزير التموين يبحث مع سفير باراجواي سبل دعم التعاون بين البلدين

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وزير التموين يبحث مع سفير باراجواي سبل دعم التعاون بين البلدين وزير التموين يبحث مع سفير باراجواي سبل دعم التعاون بين البلدين

محمد علي مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية خلال لقاءه مع سفير باراجواي

استقبل محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، “مورا رودس” سفير دولة بارجواي بمصر.

تطرق الاجتماع – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – إلى توطيد سُبل التعاون بين ودولة بارجواي، وبحث وتعزيز وزيادة العلاقة بين البلدين، ومن خلال ذلك تم التوصل لبداية شراكة وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مجال التجارة.

وكان محور النقاش – خلال الاجتماع – هو الحاصلات الزراعية من الحبوب، وخاصةً القمح، وتطرق اللقاء إلى اللحوم وطرق تصديرها وفقًا للمواصفات العالمية والمصرية “حية ومجمدة”.

وأشاد سفير دولة بارجواي بالتعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات، فيما أبدى وزير التموين اهتمامه بالتعاون مع باراجواي في استيراد اللحوم والاقماح تعزيزًا لهذه الشراكة.
> يذكر أن دولة باراجواي تعتبر من أكبر الدول المصدرة للحوم، وخاصةً لحوم الأبقار في العالم، حيث تمتلك مزارع ضخمة وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة في رعاية المواشي، كما أن لديهم ما يقرب 10 مجازر معتمدة لذبح المواشي، طبقًا للشريعة الإسلامية.

وتسعى دولة الباراجواي إلى التعاون مع مصر في إطار شراكة إستراتيجية، وتأمل أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين البلدين، نظرًا لاهتمامها بتوسيع أفاق التعاون مع مصر .

 

 

 

 

 

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