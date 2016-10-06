محافظ المنيا يزور المطار ومنطقة التجنيد والمستشفى العسكري بمناسبة ذكرى أكتوبر



> قدم عصام البديوي محافظ المنيا اليوم التهنئة لقيادات وضباط وجنود مطار المنيا بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة ، بحضور العميد يسري السيد عبد الحميد قائد مطار المنيا.

رافق المحافظ اللواء ناصر العبد مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء فيصل دويدار مدير الأمن، والدكتور جمال أبوالمجد رئيس جامعة المنيا، والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة ونواب البرلمان وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين بالمحافظة.

أكد المحافظ أن ذكرى نصر أكتوبر غالية على نفوسنا جميعا ، وفيها نتذكر أسباب النصر وكيف دفعنا ثمنا غاليا لنسترد أرضنا ،ووجب علينا أن نحافظ عليها بالجهد والعرق والعمل لننهض بمصرنا ونبني حاضرا ومستقبلا يوفر لنا ولأبنائنا مزيدا من الراحة والرخاء والطمأنينة .

كما زار المحافظ المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمجمع القوات المسلحة ، حيث كان في استقباله اللواء عماد ربيع مدير مركز الأورام والعقيد دكتور علاء الدين ناجي قائد مستشفي المنيا العسكري ، حيث نقل المحافظ تهنئته للأطباء والعاملين بالمستشفى والمرضى بذكرى انتصار أكتوبر العظيم ، مؤكدا خلال الزيارة أن نصر أكتوبر سيظل ملحمة عسكرية يتم تدريسها للعالم بأكمله.

أشاد المحافظ بالمستوى العال للخدمة الطبية المتكاملة بالمستشفى والتي تعمل وفقا للمواصفات العالمية ، مؤكدا أن المستشفى العسكري يمثل إضافة هامة للمنظومة الصحية والعلاجية بالمحافظة مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها أبناء المحافظة من العسكريين والمدنيين حيث يستقبل المستشفى المدنيين للعلاج وتلقى الخدمة الصحية .

وزار المحافظ خلال احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة منطقة تجنيد وتعبئة المنيا ،حيث كان في استقباله العميد محمود سعد مدير منطقة التجنيد، ونقل المحافظ تهانيه لكافة قيادات وضباط وجنود المنطق، وقال إن نصر أكتوبر أعاد للشعب المصري كرامته وعزته ،ووجه التحية لأرواح الشهداء.