«قرطام» يعلن ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان ويطالب الأعضاء بدعمه

أرسل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب عن الحزب، لرسالة أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بشأن قرار ترشحه على رئاستها، والتى شدّد فيها على أنه استفاد كثيرًا من أفكار ورؤى محمد أنور السادات فى رئاسته للجنة .

و جاء نص الرسالة كالتالى :”السيدات الزميلات والسادة الزملاء الأعزاء، شرفُت طوال دور الانعقاد الماضى بزمالتكم فى لجنة حقوق الإنسان، وعلى المستوى الشخصى استفدت كثيرا من الأفكار والرؤى والإسهامات والمداولات المخلصة فى كل القضايا المتعلقة بالنهوض بملف حقوق الإنسان، تحت رئاسة الزميل محمد أنور السادات، الذى أدار اللجنة بكل إخلاص وكفاءة وديمقراطية، ولقد كانت للتحديات التى واجهت عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول عظيم الأثر فى تلاحمنا اليوم، وإصرارنا على استكمال ما بدأناه سويًّا على أسس المشاركة، بدافع القيام بالدور الذى أناطته اللائحة باللجنة وأعضائها، ليس لنا غرض إلا مصلحة الوطن والمواطنين، ولا يحركنا إلا الشعور العام”.

وتابع أكمل قرطام رسالته لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالقول: “بعد دراسة متأنية، وخبرة اكتسبتها بتواجدنا معًا، وبتشجيع العديد من الزملاء والزميلات، فقد عزمت على الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وكلى أمل فى أن أنال ثقتكم ودعمكم”.