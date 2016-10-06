اطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل دون وقوع اصابات

سقط صاروخ اطلق الخميس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، دون ايقاع اصابات، بعد يوم على سلسلة غارات اسرائيلية فى القطاع ردا على اطلاق صاروخ اخر، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلى.

وقال الجيش في بيان أن الصاروخ سقط في منطقة غير مأهولة فى اشكول القريبة من قطاع غزة، وشن الجيش الإسرائيلى الأربعاء عدة غارات على مواقع تابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ اطلق من القطاع على بلدة سديروت بجنوب إسرائيل.

وأعلنت مصادر امنية فلسطينية في قطاع غزة ان دبابات عسكرية اسرائيلية قصفت قاعدة تابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس شمال القطاع وعدة مواقع على طول الحدود.

وشنت طائرات حربية اسرائيلية ثلاث غارات جوية استهدفت قواعد اخرى جنوب القطاع في خان يونس، بحسب المصادر نفسها. واستهدفت غارتان موقعين لقوات الامن التابعة لحركة حماس، بحسب مراسل لفرانس برس.

وتحافظ اسرائيل وحركة حماس على وقف هش لاطلاق النار منذ الحرب المدمرة التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة بين يوليو اغسطس 2014 والتي استمرت خمسين يوما وكانت الاطول والاكثر دموية بين الحروب الثلاث على القطاع.

وتعرض اتفاق وقف اطلاق النار تكرارا لانتهاكات اثر اطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل غالبا ما تنسب الى فصائل فلسطينية مسلحة، وتنفذ اسرائيل غارات جوية على قطاع غزة غالبا ردا على اطلاق الصواريخ.

وتبنت مجموعات سلفية متشددة مرارا تنفيذ هجمات صاروخية على اسرائيل انطلاقا من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.