رئيس مدينة السنطة يحيل 3 رؤساء وحدات للتحقيق

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الخميس إحالة 3 رؤساء وحدات محلية ، وصحية ، و13 طبيبا وممرضا وموظفا للتحقيق بسبب ترك العمل في المواعيد الرسمية.

كان رئيس المدينة قد كلف مساعده أحمد المغاورى سليمان بالمرور المفاجئ على الوحدات الصحية والمحلية للاطمئنان علي وجود نوبتجيات في العمل خاصة يوم الإجازة، وبالمرور على بعض المنشآت التابعة للمحليات والصحة، وتبين غياب رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حواى ، وسكرتير الوحدة ، و4 موظفين من إدارة الطوارئ .

كما تبين غياب مدير الوحدة الصحية بقرية الروضة ، ومدير الوحدة الصحية بقرية شنره البحرية ، و7 أطباء و2 من هيئة التمريض ، بوحدات صحة مسهلة والمنشأة الجديدة والرجبية وشنره البحرية .

وبالعرض على رئيس المدينة أصدر قراره السابق مشددا علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بعمل انضباط وظيفي خاصة في أيام العطلات الرسمية لضمان تأدية الخدمة للمواطنين .