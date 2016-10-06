أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة السنطة يحيل 3 رؤساء وحدات للتحقيق

Google+ Print
رئيس مدينة السنطة يحيل 3 رؤساء وحدات للتحقيق رئيس مدينة السنطة يحيل 3 رؤساء وحدات للتحقيق

>الغربية – محمد عز

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الخميس إحالة 3 رؤساء وحدات محلية ، وصحية ، و13 طبيبا وممرضا وموظفا للتحقيق بسبب ترك العمل في المواعيد الرسمية.

كان رئيس المدينة قد كلف مساعده أحمد المغاورى سليمان بالمرور المفاجئ على الوحدات الصحية والمحلية للاطمئنان علي وجود نوبتجيات  في العمل خاصة يوم الإجازة، وبالمرور على بعض المنشآت التابعة للمحليات والصحة، وتبين غياب رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حواى ، وسكرتير الوحدة ، و4 موظفين من إدارة الطوارئ .

كما تبين غياب مدير  الوحدة الصحية بقرية الروضة ، ومدير الوحدة الصحية بقرية شنره البحرية ، و7 أطباء و2 من هيئة التمريض ، بوحدات صحة مسهلة والمنشأة الجديدة والرجبية وشنره البحرية .

وبالعرض على رئيس المدينة أصدر قراره السابق مشددا علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بعمل انضباط وظيفي خاصة في أيام العطلات الرسمية لضمان تأدية الخدمة للمواطنين .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365