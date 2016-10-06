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سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الإيطالي والوفد المرافق

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سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الإيطالي والوفد المرافق سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الإيطالي والوفد المرافق

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه اليوم معالي انجيلينو الفانو وزير الداخلية الإيطالي والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الامين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة واللواء الدكتور احمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

وحضره من الجانب الإيطالي سعادة ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة والبروفيسور فيليتشي كولومبرينو منسق إعلامي وماركو بيروناتشي المستشار الدبلوماسي للوزير وسابينا مادارو رئيسة إدارة الشؤون الدولية ولامبيرت جانيني مدير مكافحة المخدرات ودانيلا سوبراني المتحدث الرسمي للوزير وروبيرتو راميتا رئيس مكتب الوزير.

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