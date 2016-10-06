وزير الداخلية: نواجه الهجرة غير الشرعية بكل حزمٍ ونستهدف السماسرة والمهربين

عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، الخميس، اجتماعًا موسعًا بعدد من مساعديه، وقيادات الوزارة لتقييم الخطط الأمنية الموضوعة فى ظل التحديات التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية .

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه التهنئة لكافة رجال الشرطة بمناسبة العام الهجرى الجديد، ونصر أكتوبر المجيد، ثم استعرض الإجراءات الأمنية التى إتخذتها كافة قطاعات الوزارة للحفاظ على ما تحقق من أمن وإستقرار فى ربوع الوطن، لاسيما فى ظل مواصلة قوى الشر والإرهاب محاولاتها الآثمة للنيل من النجاحات التى تحققت بكافة المجالات الأمنية والإقتصادية والسياسية.

وشدد عبد الغفار، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، على ضرورة أن تتسلح القوات باليقظه التامة والجاهزية المستمرة للتعامل وبمنتهى الحزم مع أية محاولات إرهابية إجرامية تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير إستقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والنماء، لا سيما فى ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحه خلال الفترة الأخيرة.

كما شدد على ضرورة إضطلاع جميع القيادات الشرطية بمداومة المرور والتواجد المؤثر بكافة القطاعات الأمنية والحرص على تبصير القوات بأبعاد التحديات التى تترتب على تنامى التواجد الإرهابى كمحصلة للصراعات الإقليمية التى تشهدها المنطقة والتى توفر البيئة الخصبه لانتشاره.

من ناحية أخرى، وجه وزير الداخلية بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكل حزمٍ وتحديد وإستهداف السماسرة والمهربين ودوائر إرتباطاتهم ، الذين يتاجرون بالبشر ودمائهم ويحتالون على شبابنا بدعوى توفير فرص عمل لهم بالخارج، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلهم.

كما وجه الأجهـزة المعنية بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحمـلات عـلى الأسواق، ومواجهة محاولات احتكار السلع، والغش التجارى والتلاعب فى الأسعار، وإتخاذ الإجراءات التى تكفل ضمان وصول السلع بالأسعار والجودة المناسبة لجمهور المستهلكين .

وطالب الوزير بتكثيف الحملات المرورية على شتى المحاور والطرق فى إطار العمل على الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم ، مشددًا على ضرورة التواجد الفعال بمختلف المستويات للتدخل الفورى والتعامل مع أية تكدسات مرورية أو إزدحام بالطرق لمحاصرتها وتحقيق السيولة المطلوبه.

وأكد وزير الداخلية ضرورة العمل على تحقيق الإنضباط المرورى من خلال تطبيق قواعد قانون المرور بحسم على كافة المخالفات.