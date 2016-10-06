«عُـمر طـاهر».. المفتون بـالونس

كتب – مصطفى حمزة

بروح ناسك يعيش على “تأمل” كل ما ومن حوله بمنتهى المحبة تشكل وجدان”عُمر طاهر”.. ومع شغفه الدائم باكتشاف ما وراء التفاصيل ازداد ثراء “مخزونه” من “الحواديت الإنسانية” فلم يتركه سحر الأماكن التي فتنته ولاغاب عنه “طيف” شخص ما أحبه أو ذكرى “موقف محرج” تحول فيه من “ضحية ” إلى “جاني” مرورًا بـ”نكتة خارجة” أضحكته روح من ألقتها أكثر من النكته نفسها.

عندما نقرأ أو بمعنى أدق نشاركه “الحكايات” التي ضمها كتابه “إذاعة الأغاني”.. نجد أنفسنا أمام كاتب يصحبنا معه إلى جلسة “ونس”، أعد لها بود، ووفر لها “البال الرايق ” و”المزاج العالي”، وما تستحقه من “بساطة” السرد.

في حكاياته.. لم ينشغل “عُمر” بفنون الكتابة التي مارسها “صحفيًا “، “شاعرًا”، و”ساخرًا”، أو مؤلفًا يكتب السيناريو والحوار، بل اجتهد في تطويعها للتخديم على “الونس”، و”إنسانية” كل حدوتة، وما تثيره في النفس من شجون، فساعد ذلك “القارئ” الذي يشاركه إياها في أن يستدعي بتسامح حكاياته الخاصة، بل وتتجسد أمامه ملامح جدة أو عمه أو خاله فـ”إنبسط “وهو يسمعها تسبه “كدة برضه يا ابن الكلب” أو “قصة حب” تمناها على باب مدرسة، مرورًا بخالٍ أو صديق أو جار تذوق معه جمال أغنيات أحمد عدوية، علي الحجار، محمد منير، ومحمد فؤاد، وصولًا إلى صدمة وتوتر ما بعد مشاهدة أول فيلم “بورنو” في حياته.

وعلى طريقة الموال الذي يؤهلك مزاجيًا للاستماع.. يفتتح عُمر “إذاعة الأغاني”، بمأثورته “بينما تجري الحياة ..ثمة أغنية تدور في الخلفية.. بينما تدور أغنية ما.. ثمة حياة تجري في الخلفية”، ومنها وعلى أنغام ومقاطع مختارة لـ 21 أغنية، ينطلق بك من ريف”سوريا” لتدخل قلب “إمراة” في الخمسينيات.. نحيلة عقدت شعرها الأشيب في ضفيرتين، ثم يعود محملًا بالحنين إلى كرم الطقوس “جدته” خلال أيام رمضان في “سوهاج” قبل أن يشد الرحال ليحدثنا عن “الصحبة الحلوة” في المدينة الجامعية، ومنها إلى “ليلة غاب فيها القمر” على شاطىء “العريش”.

وخلال رحلاته الممتعة، وحكاياته الشجية.. لايفوت “عُمر” تسليط الضوء على صناع كل أغنية، في مقدمة كل حكاية، كما يفاجئك بقوة حضور مطربين ومطربات تركوا الساحه مبكرًا دون أن تفارقنا أغنياتهم، فها هي “نجاة علي” التي ضحت بمجدها من أجل الرجل الذي وقعت في غرامه، تعود لتجسد في الواقع مشهدًا أقرب ما يكون للسينما الكلاسيكية التي قدمت عبرها فيلم “دموع الحب” مع محمد عبد الوهاب، وعلى خلفية صوتها، وهي تغني “إن رحت مرة تزور/عش الهوى المهجور/سلم على قلبي”.. يسرد “عُمر” اللقاء الدرامي الذي جمعها مع حبيبها القديم قبل رحيله بأيام.

ومثلما فعل مع “نجاة علي” في حدوتة “فاكراك”.. تلاها بقصته الحافلة بالمفاجآت مع “أحمد عدوية”، وقبل أن يكشف عن الصدفة التي قادته للمطربة المعتزلة “نور الهدى”، نجد أنفسنا أمام “جامع الفناء ” في مراكش نشارك “عُمر” حالة الجنون التي كان عليها وهو يحاول اكتشاف السحر الكامن في صوت وموسيقى المطرب الليبي “أحمد فكرون” وهو يغني “في جامع الفناء/عجوز بقيثارة/يروي أشعاره/نغمة أوتاره /آلام وأحزان”.

وعن عشق “عُمر” لـ”الونس”.. فيتجلى في واحدة من أعذب حكاياته، وهي بالمناسبة الأطول نسبيًا في “إذاعة الأغاني”، حيث يروي تفاصل “ونسه” هي أقرب لعتاب الأحباب تجمعه مع “سيارته”،حيث تحولت “السيارة” إلى “حبيبه” أضناها الهجر، ولا تقبل بالصفح إلا بعد أن تفتح قلبها لتبوح بكل أوجاعها، وتكشف للحبيب الذي هجرها، ماذا فعل الحب بها منذ أول لقاء جمع بينهما.

ومن على شاطىء البحر، وفي الخلفية.. نكاد نسمع صوت الحزينة فايزة أحمد، وهي تغني “هدى الليل بصوته على جسر الصدى/وبدأت ساعاته تسافر في المدى/ وغاب الزحام الزحام الزحام/ وداب الكلام الكلام الكلام”، ويفاجئنا “عُمر” بقوله: “كنت متأكد إن السيارة هي التي تغني”.. قبل أن نجد “السيارة – الحبيبة” المجروحة تفصح عن مشاعرها قائلة: “كنت تعاملني برفق وطولة بال من ينوي إن تكون العشرة طويلة، وبعد أيام قليلة كنت قد وقعت في غرامك، كنت بين أحضاني قائدًا لا تقاوم جاذبيته”، وتكمل: “كنت أرى فيك فتى أحلامي، اللص النبيل يسرق الفرحة، ويخبئها للآخرين وليس لنفسه، رأيتك بقوة عندما سمعت مطربًا ما يغني لنا في طريق عودتنا إلى البيت ذات ليلة.. “سرقت عمري من أحزاني”.

وفي مقطع آخر.. لا يبخل علينا “عُمر” بمشاركته نشوة الونس، لنجد “السيارة – الحبيبة” تواصل العتاب بأرق الكلمات، وتقول “كنت زوجة لك ! ..كنت تختبىء بداخلي لنجوب الأرض معًا،90 ألف كيلو متر قطعناها معًا في الفرح والحزن، ولم يكن بيننا عقد زواج / ولم أطلبه يومًا ولكن كل ما كان يؤرقنى أن بيننا رخصة كتب فيها إنها ستنتهي في نوفمبر 2010، ولم أكن أتوقع أبدًا أن تتخلى عني قبل هذا التاريخ”.

ومع دفء تلك الكلمات التي تسكن القلب من فرط رقتها مثل باقي حكايات “إذاعة الأغاني”.. لا نملك إلا أن نطلق العنان لأنفسنا، ونغني مع “عُمر” و”فايزة ” و”السيارة – الحبيبة”، و”نسرح ونرجع لدنيانا إحنا / ونخلق من الحزن لحظة فرحنا”.