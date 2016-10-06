أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الضرائب تضبط 88 طن أقمشة مهربة جمركيا داخل 8 سيارات

Google+ Print
مباحث الضرائب تضبط 88 طن أقمشة مهربة جمركيا داخل 8 سيارات مباحث الضرائب تضبط 88 طن أقمشة مهربة جمركيا داخل 8 سيارات

>كتب محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، برئاسة اللواء يسرى خليفة، من ضبط 8 سيارات محملة بـ88 طن أقمشة فاخرة مستوردة ومهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك من خلال الأكمنة المنتشرة المعدة من قبل الإدارة فى الطرق التى يستخدمها المهربون تحت إشراف اللواء محمد ذكاء وكيل الإدارة للمكافحة.

 

وتمكن ضباط الإدارة من ضبط الـ8 سيارات وبداخلها أقمشة مهربة جمركيا وأسلاك كهربائية قبل توزيعها ونقلها للتجار فى مخازنهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقام التاجر صاحب المضبوطات بدفع 170 ألف جنيه كجزء من قيمة التصالح لحين انتهاء اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك من التقييم.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365