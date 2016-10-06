مباحث الضرائب تضبط 88 طن أقمشة مهربة جمركيا داخل 8 سيارات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، برئاسة اللواء يسرى خليفة، من ضبط 8 سيارات محملة بـ88 طن أقمشة فاخرة مستوردة ومهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك من خلال الأكمنة المنتشرة المعدة من قبل الإدارة فى الطرق التى يستخدمها المهربون تحت إشراف اللواء محمد ذكاء وكيل الإدارة للمكافحة.

وتمكن ضباط الإدارة من ضبط الـ8 سيارات وبداخلها أقمشة مهربة جمركيا وأسلاك كهربائية قبل توزيعها ونقلها للتجار فى مخازنهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقام التاجر صاحب المضبوطات بدفع 170 ألف جنيه كجزء من قيمة التصالح لحين انتهاء اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك من التقييم.