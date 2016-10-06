بيت ثقافة «كلابشة» بأسوان يحتفل بانتصارات أكتوبر

مراسل «ONA»:

نظم ببيت ثقافة كلابشة التابع لفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد أدريس احتفالية فنية بمناسبة العيد الـ 43 لانتصارات أكتوبر بحضور طه حسين رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة، يوسف عبد الذاكر مدير الإدارة التعليمية بنصر النوبة سابقا، رقية جمعة مدير بيت ثقافة كلابشة .

تضمنت الاحتفالية عروض من الفن الشعبى “فن الكف”، اعقبها العرض المسرحى “صبر الأيام” تأليف حسن عبد الحافظ ، اخراج موسى محمد ، تمثيل فرقة أسوان للفنون المسرحية ، وفى الختام أقيمت أمسية شعرية ادارها الشاعر حسنى الاتلاتى، شارك فيها أعضاء أندية أدب “نصر النوبة، كلابشة، كوم أمبو، دراو، أسوان “.