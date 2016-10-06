12 أكتوبر.. افتتاح الدورة العشرون للمهرجان القومي للسينما‎ المصرية

تنطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري، فعاليات الدورة العشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، تحت عنوان “السينما مفتاح الحياة”، فيما تقرر إهداء الدورة لروح المخرج الراحل محمد خان، ومن المقرر أن تستمر حتى 20 أكتوبر.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن” حفلي الافتتاح والختام سيقاما على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية”، وأضافت:” يفتتح المهرجان الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، ويرأس المهرجان المخرج الدكتور سمير سيف”.

وتبدأ عروض المهرجان في الفترة من 13 وحتى 19 أكتوبر، حيث تقام عروض الأفلام الروائية الطويلة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، فيما تقام عروض الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك بقاعة السينما بمركز الهناجر للفنون، كما يقام معرض لمئوية المخرج الكبير حلمي حليم بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون في الفترة من 12 الي 20 أكتوبر، أما فيلم الافتتاح فهو الفيلم الوثائقي “السينما أجوان” رؤية وإعداد الدكتور مجدي عبد الرحمن.

وقال المخرج سمير سيف:” تقدم لهذه الدورة من المهرجان 20 فيلمًا روائي طويل، 22 فيلمًا تسجيليًا – أكثر من 15 دقيقة – 12 فيلم تسجيلي حتى 15 دقيقة – روائي قصير 50 فيلم، ورسوم متحركة 7 أفلام”.

وتقام الندوات بقاعة سينما الهناجر في الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر، وتتحدث فيها الناقدة ماجدة موريس، والناقدة ماجدة خير الله، الدكتور مصطفى فهمي، أحمد سعد الدين، حنان شومان، مجدي الطيب، وشريف عوض.

وتم إصدار كتب عن المكرمين في هذه الدورة، وهي كتاب عن الفنان حسن يوسف، وأعده محمد عاطف، الفنانة شويكار، وأعدته ناهد صلاح، المخرجة إيناس الدغيدي، وأعده الناقد الكبير علي أبو شادي، جميل عزيز، وأعده مجدي عبد الرحمن، سلوي بكير، وأعده ابراهيم الموجي، فضلًا عن إعداد كتاب من سلسلة الخالدون عن المخرج حلمي حليم، وأعد كتابه أحمد شوقي.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة الكاتبة الصحفية إقبال بركة، رئيسًا، وعضوية الفنانة لبلبة، الفنان سناء شافع، المخرج والكاتب شوقي حجاب، الموسيقار هاني شنودة، الناقد كمال رمزي، المونتيرة الدكتورة تماضر نجيب، المصور محسن أحمد، المنتج الفني الدكتور إبراهيم الشايب، فيما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك، سمير فرج، رئيسًا، وعضوية كلًا من خيرية البشلاوي، الدكتورة ليلى عبد العزيز فخري، محمد صلاح الدين، نادر عدلي، الدكتور أحمد فهمي عبد الظاهر، ونيفين شلبي.

وتشمل جوائز الدورة العشرون – فيما يخص مسابقة الأفلام الروائية الطويلة – منح جوائز الأفلام لجهه الإنتاج، فيما تُمنح جوائز الإخراج، وإخراج عمل أول، جائزة السيناريو، التصوير، جائزة التمثيل رجال، جائزة التمثيل دور ثان رجال، جائزة التمثيل نساء، جائزة التمثيل دور ثاني نساء، جائزة التصميم الفني، جائزة المونتاج، جائزة الصوت ، جائزة الموسيقي، وجائزة خاصة، بإجمالي 980 ألف جنيه.

وتمنح للمخرجين – في مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك – في كل قسم جائزة أحسن فيلم وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة لجائزة سعد نديم للعمل الاول عن الأفلام التسجيلية، جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن الأفلام الروائية القصيرة، جائزة أنطوان سليم للعمل الأول عن التحريك، بإجمالي 184 ألف جنيه، ليكون إجمالي جوائز الدورة العشرون للمهرجان القومي للسينما المصرية مليون و146 ألف جنيه.