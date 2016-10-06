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البرلمان الأوروبى يطالب بمحاسبة المسئولين عن جرائم الحرب بسوريا

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البرلمان الأوروبى يطالب بمحاسبة المسئولين عن جرائم الحرب بسوريا البرلمان الأوروبى يطالب بمحاسبة المسئولين عن جرائم الحرب بسوريا

>ستراسبورج (أ ش أ)

أدان البرلمان الأوروبى بشدة فى قرار أصدره اليوم "الخميس " فى ستراسبورج الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية المدنية واستمرار حصار المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية فى سوريا.

وذكرت قناة "العربية الحدث" أن البرلمان أعرب عن قلقه الشديد إزاء معاناة المدنيين فى المناطق المحاصرة داخل مدنية حلب وفى كافة أنحاء البلاد، حيث يحرم الأطفال والنساء من أدنى الحاجيات الإنسانية.

وأدان البرلمان أيضا الاعتداءات الأخيرة التى استهدفت مستودعات الهلال الأحمر فى حلب، أوكدت أنه انتهاك خطير للقانون الإنسانى الدولى وقد يصنف ضمن جرائم الحرب.

وطالب البرلمان بمحاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعيا أطراف النزاع وخاصة روسيا ونظام الأسد إلى وقف كافة الاعتداءات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية ومنها محطات ضخ المياه، ومحطات توليد الكهرباء، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف الأعمال العدائية ورفع الحصارات، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية وبلوغها كل المدنيين .

ودعا البرلمان الأوروبى لجنة الدعم الدولى حول سوريا إلى استئناف المفاوضات، وتسهيل اتفاق الهدنة الدائمة، وتكثيف العمل من أجل التوصل إلى حل سياسى دائم تحت رعاية الأمم المتحدة.


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