​استمارات مشجعى نادى الزمالك بالشرقية تثير أزمة بسبب تحصيل الرسوم

يشهد مقر منطقة اتحاد كرة القدم بمحافظة الشرقية، والكائن بشارع مدير الأمن بالزقازيق، زحاما بسبب توافد الشباب من مشجعى نادى الزمالك لشراء الاستمارات الخاصة باستلام تذاكر مباريات الفريق خلال الدورى، والتى أعلن عنها مجلس إدارة النادى، أنه سيخصص كارينهات لأصحاب الاستمارات لتسهيل توفير تذاكر المباريات لهم.

وأعرب عدد من الشباب الوافدين لاستلام الاستمارات عن استيائهم عن تحصيل رسوم مقابل الاستمارة، وقال أحدهم ويدعى :"بشوى م"، لـ "اليوم السابع "، أنه يتم تحصيل رسوم 10 جينات مقابل الاستمارة، مما يعد مخالفة للقانون، خاصة أن النادى أعلن أنها مجانية وتوزع كذلك فى المحافظات.

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر عبد العظيم مدير منطقة كرة القدم، لـ "اليوم السابع"، إن تحصيل الرسوم يتم بشكل قانونى، حيث تم استئذان اتحاد الكرة وإخطار نادى الزمالك، بتحصيل رسم بسعر رمزى مقابل الاستمارة، وذلك لتنمية دخل المنطقة، حيث إنها تعانى من ضعف الموارد وعدم توافر دخل لدفع مرتبات للموظفين، مضيفا أن كل استمارة يتم استلام صاحبها إيصال بقيمة 10 جينهات، وأنه سيتم توريد المبالغ فى حساب المنطقة بالبنك طبقا للقانون، لافتا أن حصة الشرقية من الاستمارات هى 2500 استمارة.