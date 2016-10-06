الأهلي يواجه سكر الحوامدية وديًا 10 أكتوبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الكابتن حسام البدري، مواجهة فريق سكر الحوامدية وديا يوم 10 أكتوبر الجاري، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

> ومن المقرر أن يلعب الفريق وديا مع فريق العبور في الثانية ظهر اليوم الخميس.