إزالة تعديات على أراضي تابعة لهيئة الآثار بملوي في المنيا

مراسل «ONA»:

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم الخميس، من إزالة تعديات واقعة على الرقعة الزراعية وأرض مملوكة لهيئة الآثار، بمركز ملوي.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً بقيام حملة إزالات مكبرة بدائرة مركزملوى، بقريتي دروة وأم قمص، وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 57 حالة تعدي، منها 43على الرقعة الزراعية، و14 علي أراضى الآثار.

وشدد مدير الأمن، على إستمرار تلك الحملات والتصدى الفورى لتلك المخالفات حفاظاً على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، من إزالة 37 حالة تعد على الأرض الزراعيةبقريتي بلنصورة وأسمنت، خلال إحدى حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع الإدارة الزراعية، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الحملة أسفرت عن إزالة 36 حالة تعدى على حرمري غرب المركز وحالة تعدى على حرم الطريق العام، مؤكدًا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءاتالقانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.