قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة غدا الجمعة من التدريبات الجماعية، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت.
> ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على فترتين صباحية ومسائية، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.
«البدري» يمنح اللاعبين راحة من المران غدًا
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة غدا الجمعة من التدريبات الجماعية، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت.