بالصور.. محافظ قنا يشهد الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر‎

مراسل «ONA»:

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقاما بوضع إكليلين من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء محافظة قنا بمنطقة حوض 10 وقراءة الفاتحة علي الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا؛ لتحرير أرض الوطن، بحضور المقدم محمد سرحان المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وأكد محافظ قنا أن يوم السادس من أكتوبر سيبقي أبد الدهر يوم العزة والكرامة فهو اليوم الذي استرجعنا فيه أرضنا في حرب مقدسة، مشيرًا إلي أن ذكرى نصر أكتوبر غالية على نفوس كل المصريين لما قدموه من تضحيات من أجل تحرير سيناء .

وأشار مدير أمن قنا إلى أن حرب أكتوبر جسدت معاني التضحية والفداء، مؤكدا أننا دفعنا ثمنا غاليا لنسترد أرضنا.