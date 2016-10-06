أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

Google+ Print
محافظ بورسعيد خلال الاحتفالات بانتصارات أكتوبر

محافظ بورسعيد خلال الاحتفالات بانتصارات أكتوبر

بورسعيد ـ جمال نوفل:

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول الكائن بالمقابر بشارع 23 يوليو ظهر اليوم احتفالا بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

كما قام اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد بوضع اكليل من الزهور أيضا، وشارك في وضع الاكليل ممثل الجيش الثاني الميداني وقائد القوات البحرية بالمحافظة، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية، والشعبية ورؤساء الأحياء في المحافظة.

ومن جانبه أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن شعوره بالفخر في تلك اللحظة بعد مرور 43 عاما على ذلك الانتصار العظيم لأنه يذكرنا دوما بتضحيات أبناء الوطن حبا في وطنهم وما بذلوه للدفاع عن كرامتنا جميعا داعيا الله أن يتغمد جميع شهداء بالرحمة والمغفرة .

وأكد محافظ بورسعيد، أن ذلك اليوم سوف يظل خالدا في عقول ووجدان المصريين بانة يوم العزة والكرامة والانتصار الذي أدهش العالم كله، وقدم نموذج لعظمة وقوة المصريين.

وأوضح أن القوات المسلحة ستظل دوما رمزا للعزة والإخلاص في الدفاع عن مقدرات الوطن، مضيفًا أن ما فعلته قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة صنع تاريخ جديدًا للمصريين يتحاكى به أبناءنا على كل العصور والأجيال، وهي لحظة العبور العظيمة التي سطرت ملحمة البطولة والنصر.

14494781_863786663756566_4509056281810221975_n 14523163_863786753756557_7866614130504310825_n 14570426_863786560423243_8606507583353074992_n 14581590_863786680423231_642092980089196828_n 14581592_863786630423236_5305834672410241855_n 14590412_863786520423247_4325414087926900464_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»