بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

بورسعيد ـ جمال نوفل:

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول الكائن بالمقابر بشارع 23 يوليو ظهر اليوم احتفالا بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

كما قام اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد بوضع اكليل من الزهور أيضا، وشارك في وضع الاكليل ممثل الجيش الثاني الميداني وقائد القوات البحرية بالمحافظة، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية، والشعبية ورؤساء الأحياء في المحافظة.

ومن جانبه أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن شعوره بالفخر في تلك اللحظة بعد مرور 43 عاما على ذلك الانتصار العظيم لأنه يذكرنا دوما بتضحيات أبناء الوطن حبا في وطنهم وما بذلوه للدفاع عن كرامتنا جميعا داعيا الله أن يتغمد جميع شهداء مصر بالرحمة والمغفرة .

وأكد محافظ بورسعيد، أن ذلك اليوم سوف يظل خالدا في عقول ووجدان المصريين بانة يوم العزة والكرامة والانتصار الذي أدهش العالم كله، وقدم نموذج لعظمة وقوة المصريين.

وأوضح أن القوات المسلحة ستظل دوما رمزا للعزة والإخلاص في الدفاع عن مقدرات الوطن، مضيفًا أن ما فعلته قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة صنع تاريخ جديدًا للمصريين يتحاكى به أبناءنا على كل العصور والأجيال، وهي لحظة العبور العظيمة التي سطرت ملحمة البطولة والنصر.