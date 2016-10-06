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إيقاف حكم مباراة الأهلي ودجلة لعدم طرد حسام البدرى

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إيقاف حكم مباراة الأهلي ودجلة لعدم طرد حسام البدرى إيقاف حكم مباراة الأهلي ودجلة لعدم طرد حسام البدرى

حسام البدري – المدير الفني للنادي الأهلي

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف الحكم محمود بسيونى الذى أدار مباراة الأهلى ودجلة الأخيرة بالدورى، بعدما تغاضى عن طرد حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عقب اعتراضه بشكل غير لائق على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح دجلة ضد الأهلى.

وطالب اتحاد الكرة عصام عبد الفتاح عضو المجلس والمشرف على لجنة الحكام بالتشديد على الحكام بضرورة اتخاذ قرارات صارمة مع أى متجاوز سواء لاعب أو مدرب مع ذكر أى موقف غير لائق فى التقرير، حتى يتسنى للجنة المسابقات واتحاد الكرة معاقبة من يخرج عن النص.

يذكر أن لجنة المسابقات لم تعاقب البدرى بداعى أن تقرير الحكم لم يتضمن اعتراضه على ركلة الجزاء.

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