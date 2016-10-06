للمرة الثانية.. «مصر للطيران» أفضل مستشفى في السياحة العلاجية لعام 2016

فازت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية – للمرة الثانية – بجائزة أفضل مستشفى تقوم بالتسويق لبرامج السياحة العلاجية لعام 2016م.

جاء ذلك في مؤتمر السياحة الطبية العالمي (WHYC)، الذي انعقد هذا الأسبوع في مدينة دبي.

وأشاد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، بالإمكانيات والخدمات التي تقدمها مستشفى مصرللطيران، سواء للجمهور الخارجي أو العاملين بقطاع الطيران المدني، كما أشاد بالأجهزة الحديثة التي انضمت إلى المستشفى – مؤخرًا – في التخصصات المختلفة بما أهلها للحصول على هذه الجائزة المُشرفة.

وصرح الدكتور عادل مزروع، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية – حسبما أفاد مراسلنا – بأن مستشفى مصر للطيران فازت في نفس المؤتمر عام ٢٠١٤، بجائزة النجم الصاعد عن نفس العام وسط منافسات قوية، وجاء هذا الفوز بعد تقديم ملف كامل عن إمكانيات المستشفى، والتطوير الذي تم في الأجهزة المساعدة في التشخيص والعلاج، فضلًا عن الشراكات الطبية مع مستشفيات عالمية في أوروبا.

وأضاف مزروع، أن هذه الجائزة تُعد تتويج لجهود مستشفى مصرللطيران، خاصةً وأن هذا المؤتمر يُعد أحد الأحداث الكبرى والهامة في هذا المجال، حيث يأتي بالتزامن مع المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية الثاني عشر.

ويشارك في المؤتمر، أكثر من 400 عالم وخبير وطبيب في المجال الصحي والسياحة العلاجية، يمثلون 29 دولة، فضلًا عن 100 وكيل ومنسق من مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بالسياحة العلاجية محليًا وعربيًا وعالميًا.

وشملت جلسات المؤتمر تبادل المفاهيم والمناهج الجديدة لتنظيم الممارسات الصحية وآلية التعامل مع الشكاوى الطبية والتفتيش على المنشآت الصحية وآخر المستجدات العالمية في مجال التنظيم الصحي وجودة الخدمات الصحية والسياحة العلاجية.

وأشادت إدارة المؤتمر بدبي – خلال المؤتمر – بمستوى التمثيل الرائع من قيادات المستشفى في هذا المؤتمر .