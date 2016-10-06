راحة من التدريبات الجماعية للاعبي الزمالك غدًا

استقر مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، والتي كان من المقرر لها غدًا الجمعة.

> ويخوض الفريق مباراة ودية عصر اليوم الخميس، على ملعب النادي بميت عقبة أمام سيراميكا كليوباترا؛ استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

> ويتواجد كلاً من، “أحمد الشناوي وأحمد دويدار وإسلام جمال وعلي جبر وطارق حامد ومصطفى فتحي وإبراهيم صلاح وباسم مرسي، مع المنتخب الوطني استعدادًا للمباراة التي تقام أمام الكونغو يوم 9 أكتوبر في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

> فيما يغيب 5 لاعبين لانضمامهم للمنتخب العسكري وهم، “محمود عبدالعاطي دونجا، ومحمود حمدي الونش، محمد مجدي، أحمد توفيق، محمد ناصف”.