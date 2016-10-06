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راحة من التدريبات الجماعية للاعبي الزمالك غدًا

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راحة من التدريبات الجماعية للاعبي الزمالك غدًا راحة من التدريبات الجماعية للاعبي الزمالك غدًا

فريق الزمالك – أرشيفية

استقر مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، والتي كان من المقرر لها غدًا الجمعة.
> ويخوض الفريق مباراة ودية عصر اليوم الخميس، على ملعب النادي بميت عقبة أمام سيراميكا كليوباترا؛ استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
> ويتواجد كلاً من، “أحمد الشناوي وأحمد دويدار وإسلام جمال وعلي جبر وطارق حامد ومصطفى فتحي وإبراهيم صلاح وباسم مرسي، مع الوطني استعدادًا للمباراة التي تقام أمام الكونغو يوم 9 أكتوبر في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.
> فيما يغيب 5 لاعبين لانضمامهم للمنتخب العسكري وهم، “محمود عبدالعاطي دونجا، ومحمود حمدي الونش، محمد مجدي، أحمد توفيق، محمد ناصف”.

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