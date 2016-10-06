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الأهلي ينفي أنباء التفاوض مع ويليام جيبور

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الأهلي ينفي أنباء التفاوض مع ويليام جيبور الأهلي ينفي أنباء التفاوض مع ويليام جيبور

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، تمامًا الأنباء التي ترددت عن دخول النادي في مفاوضات مع الليبيري ويليام جيبور، مهاجم الوداد المغربي، لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
> وقال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، إن الجهاز الفني لم يطلب من الإدارة التفاوض مع جيبور، كما أن هذا الأمر لم يطرح من الأساس.

وأضاف أيوب، أن الجهاز الفني يركز مع مجموعة اللاعبين الحالية بالفريق لاستكمال منافسات الدوري، مشيرا إلى أن الجهاز كان قد اتخذ قرارا بتأجيل التعاقد مع لاعب جديد إلى الانتقالات الشتوية المقبلة.

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