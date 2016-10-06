رئيس وزراء تركيا: قواتنا موجودة بشمال العراق لمنع تغيير التركيبة السكانية

دافع رئيس الوزراء التركى على بن يلدريم، عن الوجود التركى فى العراق، قائًلا: "لتركيا الحق بالتواجد فى العراق وتصريحات الحكومة العراقية لن تعرقلنا عن مكافحة الإرهاب وحماية حدودنا"، فوجود قواتنا فى بعشيقة شمال العراق حيوى لمنع تغيير التركيبة السكانية".

وأضاف رئيس الوزراء التركى خلال مؤتمر صحفى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة اليوم الخميس، أن معسكر بعشيقة قرب الموصل يقوم بتدريب القوات العراقية بهدف تحرير الأراضى من تنظيم داعش الإرهابى، مشيرًا إلى وجود قوات من 36 دولة فى العراق حتى أنه يوجد هناك قوات من نيوزلندا فى المقابل لدينا حدود مشتركة مع العراق وتطالبنا بغداد بالانسحاب من الموصل، معلقًا: قرار البرلمان العراقى لا يبدو أن وراءه أى رغبة للخير، وموقف العراق من القوة التركية فى بعشيقة بنى على نوايا سيئة.