البيت الفني للفنون الشعبية في جامعة القاهرة‎

وافق المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، اليوم الخميس، على الاتفاق الذي أُبرم بين الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، وبين الفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بشأن إقامة حفلات فنية بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وتضمن الاتفاق، إقامة حفلتان في النصف الأول من العام، ومثلهما في النصف الثاني، بمشاركة فرق رضا للفنون الشعبية، والقومية للفنون الشعبية، إلى جانب حفلة شهرية للفرقة القومية لموسيقى الشعبية، وفرقة أنغام الشباب، واستضافة حفلة شهرية لبرنامج السيرك القومي بمقره بالعجوزة.

> ويعد ذلك أول اتفاق بين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وجامعات مصر، وذلك بهدف أن تصل حفلات البيت إلى أكبر عدد ممكن من جامعات الجمهورية، لتشجيع الشباب على القيام بالأنشطة الثقافية.