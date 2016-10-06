ضبط بقال تموينى استولى على مليون جنيه من أموال الدعم بحدائق القبة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل بقالة تموينية بمنطقة حدائق القبة، لاستيلائه على نحو مليون جنيه من أموال الدعم، وحرر محضرا بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين، تفيد بقيام مالك محل بدال تموينى بالتلاعب واختراق منظومة الشركة بتكرار عملية الصرف بالفلاشات الذكية والاستيلاء على أموال الدعم التى تخصصها الدولة لمحدودى الدخل.

داهمت قوة من ضباط الإدارة المحل، وبفحص السجلات تبين استيلاؤه على بضائع بمبلغ 1114455 جنيه من أموال الدعم منذ يناير 2015 واستيلاءه على السلع التموينية عن طريق ازدواجية عملية الصرف والتلاعب فى الماكينات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.