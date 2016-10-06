أخبار مصر للساعة الواحدة ظهراً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لكواليس وصول حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات"، من طراز ميسترال، المياه الإقليمية المصرية، وذلك بعد مشاركتها فى مناورة "كيلوبترا 2" ، بالتزامن مع احتفالات نصر السادس من أكتوبر.. وفيما يلى موجز أخبار الواحدة:

وتابع "اليوم السابع" كواليس وصول حاملة المروحيات المصرية أنور السادات من طراز"ميسترال" للمياه الإقليمية المصرية، بعد أن شاركت فى المناورة البحرية "المصرية – الفرنسية" كليوباترا 2، وذلك بعد استلامها من الجانب الفرنسى.

واستعرض اليوم السابع" فى تقرير معلوماتى مزايا ومواصفات حاملة المروحيات "أنور السادات"، والمهام القتالية القادرة على تنفيذها

ونقل "اليوم السابع" بيان القوات المسلحة، الذى أعلنت فيه أن وصول حاملتى المروحيات أنور السادات وجمال عبد الناصر فى أقل من عام، يدل على حرص القيادة السياسية على تحديث وتطوير القوات المسلحة، وقدرتها على ذلك فى أسرع وقت، كما يعكس جدية علاقات الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث تم توقيع العقد فى أكتوبر الماضى.

وبمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، تابع "اليوم السابع" كواليس العفو عن 588 سجيناً والإفراج عنهم، وذلك بعدما عقد قطاع مصلحة السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وفى متابعة للإعلام الإسرائيلى، تابع "اليوم السابع" تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" فى ذكرى الـ43 لحرب أكتوبر المجيدة، حيث اعتبرت الصحيفة اندلاع الحرب من أهم الأحداث التى وقعت فى إسرائيل منذ إقامتها، قائلة إن أهمية الحدث لا يرجع فقط لكون إسرائيل قد تعرضت لهجوم ثنائى من قبل الجيش المصرى والسورى فى نفس الوقت وفى جبهتين مختلفتين فى يوم السادس من أكتوبر من عام 1973، وإنما يرجع لكون الحرب خلفت أكبر عدد من القتلى والجرحى فى صفوف الجيش الإسرائيلى حيث بلغ عدد القتلى 2,693 وما لا يقل عن 20 ألف جريح ومصاب .

وتابع "اليوم السابع"، تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإلغاء التخصيص لـ83 حاجزاً بمشروع الإسكان الاجتماعى، بعدما تبين حصولهم فى وقت سابق على وحدات سكنية مدعومة من الدولة تابعة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، ما يعد مخالفة صريحة لشروط مشروع الإسكان الاجتماعى.

ونقل "اليوم السابع" تصريحات لمعاون وزير الإسكان، وائل عباس، والتى قال فيها إن الوزارة تضخ يوميا ما يتراوح من 5 آلاف إلى 7 آلاف طن يوميا من السكر للمجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو، نافياً وجود أزمة فى السكر، سواء للبطاقات التموينية أو لفارق نقاط الخبز.

ومن الأخبار الرياضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته لمعسكر المنتخب الوطنى، واستقرار المدير الفنى الأرجنتينى هيكتور كوبر على التشكيلة التى سيخوض بها لقاء الكونغو المرتقب فى التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفى تقرير مطول، رصد موقع "برلمانى" كواليس استعدادات لجنة الصناعة بمجلس النواب، لاختيار رئيساً جديداً لها، بعد مغادرة النائب محمد السويدى منصبه، ليرأس ائتلاف الأغلبية البرلمانية.

ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، رصد "برلمانى" مخاوف العديد من النواب من محاولات جماعة الإخوان المسلمين الدفع بمرشحين ووجوه جديدة للتواجد داخل المجالس المحلية. حيث انقسم نواب لجنة الإدارة المحلية حول فكرة إمكانية وقدرة الإخوان التسلل مرة للانتخابات المحلية، فالبعض أكد قدرتهم على التواجد، وآخرين أكدوا أن رفض الشعب الصمرى لهم سيحول دون وجودهم فى المحليات.

وتحت عنوان "اخطر 10 مشاهد لـ عجينة"، رصد "برلمانى" تصريحات ومواقف النائب إلهامى عجينة المثيرة للجدل، بداية من تعليقه على ملابس النائبات، مروراً بزعمه إصابة غالبية الرجال فى مصر بالضعف الجنسى، ووصولاً إلى مطالبته بتوقيع كشوف العذرية على الفتيات قبل التحاقهن بالجامعات.

ورصدت عدسة "فوتو7" لحظة وصول حاملة المروحيات "أنور السادات" من طراز ميسترال للمياه الإقليمية المصرية، وذلك بعد مشاركتها فى مناورة بحرية مشتركة مع القوات الفرنسية.

وقدم "فوتو7" تقريراً مصوراً عن الاحتجاجات فى بوليفيا، اعتراضاً على ارتفاع الأسعار وتفشى الفقر والتى قطع خلالها المحتجين عدد من الطرق الرئيسية فى مدينة "التو".

ومن داخل استوديوهات قناة "ON E" رصدت "فوتو7" كواليس حوار الإعلامى عمرو أديب مع النجمة الكبيرة، المطربة أنغام فى برنامج "كل يوم"، والذى قدمت خلاله العديد من أجدد أغنياتها .

وقدم "فيديو7" تقرير معلوماتى عن حاملة المروحيات "انور السادات"، طراز ميسترال، وأهم مميزاتها والمهام القتالية القادرة على تنفيذها.

وفى تقرير مصور، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، أجرى "فيديو7" جولة لسؤال لعديد من المواطنين كبار السن، عما كانوا يفعلونه يوم الحرب المجيدة.

وقدم "فيديو7" تقرير عن الإذاعى الراحل حلمى البلك، الذى ألقى بيان العبور فى حرب أكتوبر المجيدة، وفاجئ جموع المصريين وأبناء الوطن العربى فى تمام الرابعة عصراً بهذا النبأ السار.

وفى خطوات بسيطة، قدم "كايرو دار" طريقة مبتكرة للاستفادة من السلالم القديمة، وتحويلها إلى شماعة ورف لحمل الأغراض المختلفة.

ولتفادى مشاكل "الأخ الأكبر"، وتسلطه على أشقائه ، يقدم "كايرو دار" مجموعة من النصائح التربوية التى تحول دون وقوع مثل هذه المشاكل، وتحقق التفاهم بين مختلف أفراد الأسرة.