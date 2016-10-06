السيسى مهنئاً الشعب بذكرى نصر أكتوبر: نعمل جاهدين على تحقيق آمال المصريين

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة مرور ثلاثة وأربعون عامًا على ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة بمناسبة مرور ثلاثة وأربعون عاماً على ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة".

وتابع الرئيس: "ملحمة حرب أكتوبر وما حققته من نصر عظيم لم تكن تحدث لولا تحلى شعب مصر العظيم بقيم التضحية والجدية والإصرار، ولقد أكد نصر أكتوبر قدرة الشعب المصرى على تجاوز مختلف الصعاب، والتغلب على كافة التحديات".

وواصل الرئيس السيسي تدويناته: "أؤكد لكم فى هذه المناسبة اننا نعمل جاهدين على تحقيق آمال المصريين فى توفير الواقع الأفضل الذى يستحقونه، حيث قمنا على مدار العامين الماضيين بإطلاق مشروعات قومية فى مختلف المجالات والقطاعات من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين".

واستطرد قائلاً: "لقد علمتنا حرب أكتوبر العظيمة أن العلاقة التى تجمع الشعب المصرى بقواته المسلحة هى مفتاح النصر".

وقدم الرئيس السيسي التحية للقوات المسلحة، قائلاً: "اسمحوا لى أن أقدم كل التحية والتقدير للقوات المسلحة وأبنائها الشرفاء الذين يضحون بحياتهم لحماية حدود الوطن".

واختتم سلسلة تدويناته قائلاً: "حرب أكتوبر المجيدة ستظل تذكرنا دائماً أن الأوطان تعيش بتضحيات شعوبها، وأن مصر لن تنهض سوى بجهود شبابها الأوفياء، وستظل مصر دائماً عزيزة قوية بشعبها الأبى الكريم.. وتحيا مصر.. تحيا مصر".