محافظات الجمهورية تحتفل بالذكرى 43 لانتصارات أكتوبر

احتفلت محافظات الجمهورية اليوم الخميس، بالذكرى الثالثة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، حيث قام المحافظون ومدراء الأمن بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

ففي محافظة السويس, قام قائد الجيش الثالث اللواء محمد عبد اللاه يرافقه المحافظ اللواء أحمد حامد بوضع إكليل الزهور أمام نصب الجندي المجهول وقراءة الفاتحة أمام المقابر الخاصة بقيادة الجيش الثالث بمنطقة (عجرود).

وقدم كل من محافظ السويس ومدير الأمن الدروع الخاصة بالمحافظة ومديرية الأمن إلى قائد الجيش الثالث, حيث هنأ مدير الأمن رجال الجيش الثالث.

من جانبه, قال المحافظ “إننا اليوم نحتفل ببطولات أبناء القوات المسلحة الذين قدموا حياتهم فدا لمصر”.

وفي الوادي الجديد, قال المحافظ اللواء محمود عشماوي إن القوات المسلحة قدمت ملحمة تاريخية لا تنسى في حرب أكتوبر المجيدة وأن الجيش المصري سيظل درع الوطن وسيفه في أوقات الحرب والسلام .

وقام المحافظ بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحرب بمدينة الخارجة بمناسبة الذكرى ال` 43 لانتصارات حرب أكتوبر, رافقه خلالها مدير الأمن اللواء عصام بدير وعدد من قيادات المحافظة السياسية والشعبية والتنفيذية .

وأكد المحافظ ضرورة استمرار التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة للعبور بمصر إلى بر الأمان وبناء مصر المستقبل في ظل قيادة سياسية واعية.

وفي الغربية, قام المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر يرافقه مدير أمن الغربية اللواء حسام الدين خليفة بزيارة النصب التذكاري لشهداء للمحافظة بمنطقة الاستاد بطنطا ووضع إكليل من الزهور, وقرأ الحضور الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن وتحقيقا لرفعته وصونا لكرامته.

وقدم المحافظ ومدير الأمن التهنئة للمستشار العسكري للمحافظة والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر وعزفت

> الفرقة الموسيقية لقوات الأمن السلام الجمهوري .

وأكد المحافظ – خلال الاحتفال – أن جميع مؤسسات الدولة تقدر الدور القومي والحيوي التي تقوم به القوات المسلحة في الجانب الأمني والتنموي “فهم خير أجناد الأرض ومصر

> أمنة بجيشها وشعبها وبوحدتها .