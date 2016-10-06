وكيل لجنة الزراعه : عبد المنعم البنا يقود مافيا البحوث الزراعية

أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن البرلمان سيبدأ تشكيل لجنة لتقصى الحقائق الزراعية بعد انتهاء احتفالات مرور 150 عاما على تأسيس البرلمان المصرى، لكشف الفساد الموجود فى باقى صوامع استلام القمح التى لم يتم تنظيم زيارات لها إلى جانب كشف النقاب عن الفساد الموجود فى شركات المطاحن.

وقال تمراز، فى تصريح صحفية “إن تقصى حقائق القمح لم تقم سوى بزيارة عدد محدود من الصوامع والشون بلغ 12 صومعة وشونة وعلى الرغم من ذلك، تم اكتشاف إهدار للمال العام وفساد فى المنظومة وصل 566 مليون جنية ، وكان لزاما على لجنة الزراعة أن تطالب بتشكيل لجنة أخرى للتفتيش على باقى الصوامع، وأن الأعضاء لن يتنازلوا عن مطلبهم لكشف كل من يحاول الاستيلاء على دعم المصريين وتقديمه للعدالة”.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك فسادا فى هيئة الطب البيطرى والحجر الزراعى ومنظومة الرى الحقلى التى كلفت الدولة ملايين الجنيهات ولم يتم استخدامها حتى الآن، وقطاعات الثرورة السمكية وقطاع الدواجن وتراجع القطن المصرى وما يتعرض له من هجمة شرسة وأخيرا هيئة البحوث الزراعية، قائلا:” هناك مافيا فى مركز البحوث الزراعية بقيادة عبد المنعم البنا رئيس المركز”.

وشدد تمراز، على ضرورة محاربة الفساد الموجود فى القطاعات المختلفة مع بدء دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن اللجنة تركيزها ينصب على التصدى لهؤلاء المتلاعبين بقوت الشعب.