سقوط صاحب محطة وقود استولى على مليون لتر مواد بترولية فى المرج

نجحت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محطة وقود، لاستيلائه على مليون لتر مواد بترولية فى المرج، وبيعها بالسوق السوداء، وحرر محضرا بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين مفادها قيام صاحب محطة لتمويل السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج، بالتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة ( سولار - البنزين 80) ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيداً من فارق الأسعار، بهدف تحقيق أرباحاً طائلة غير مشروعة، ما يعد إهداراً للدعم الذى توفره الدولة للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقل ضباط الإدارة، وبفحص سجل 21 بترول الخاص بالمحطة خلال شهر سبتمبر 2016، تبين ورود كميات كبيرة تفوق السعة التخزينية للمحطة، وأن فارق الكميات قدرت بكمية قدرها 841400 لتر سولار، و214450 لتر بنزين 80 قام المتهم بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء.