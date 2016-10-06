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القبض على عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة بالإسكندرية

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القبض على عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة بالإسكندرية القبض على عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقى ضباط وحدة مباحث محرم بك فى محافظة الإسكندرية، القبض على عاطلين حاولا سرقة سيارة "رقم 8245 " تابعة لإحدى الشركات، بعد التبليغ من سائق السيارة "محمد. ا"- 32 سنة.

 

وقال السائق، إنه أثناء خروجه من الشركة - الكائنة بدائرة القسم فوجئ بقيام كل من، "محمد. ح"- 22  سنة، و"مؤمن .ح " 23 سنة "هارب"، عاطلان - مقيمان دائرة قسم سيدى جابر، وباستيقافه والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بكدمة أسفل العين اليسرى وسرقة السيارة قيادته تحت تهديد سلاح نارى كان بحوزة المتهم الثانى، وقيام المتهم الأول بقيادة السيارة، وتصادف مرور سيارة الونش رقم 5132 مصر " التابعة لإدارة المرور" قيادة المساعد مجدى زكريا رزق الله من قوة إدارة المرور الجهة، وعند محاولته استيقاف السيارة قام المتهم بمحاولة الهرب فاصطدم بسيارة الونش والسيارة رقم 8132 مصر قيادة" باسم. ا"- 21 سنة طالب، ما أدى لحدوث تلفيات بهما.

 

وتمكن الطوف الأمنى المعين بالمنطقة وهم كل من، أمين شرطة سرى شريف محمد على، والمساعد سرى مصطفى إبراهيم الرماح، من قوة القسم، وتمكنا بمساعدة الأهالى من ضبط السيارة والمتهم الأول وبحوزته عدد "4" طلقات آلية عيار 7.62×39 مم  بينما تمكن المتهم الثانى من الهرب وبحوزته فرد روسى محلى الصنع.

 

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى الهارب، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب والسلاح النارى، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

 


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