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القبض على بلطجى هارب من الحبس 3 سنوات وبحوزته سلاح نارى فى الهرم

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القبض على بلطجى هارب من الحبس 3 سنوات وبحوزته سلاح نارى فى الهرم القبض على بلطجى هارب من الحبس 3 سنوات وبحوزته سلاح نارى فى الهرم

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازة سلاح نارى لممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين، بالإضافة إلى صدور حكم قضائى ضده بالحبس 3 سنوات، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات للرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تفيد تردد عاطل صادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات فى قضية سرقة شيك على دائرة القسم وحيازته أسلحة نارية لفرض السيطرة وممارسة البلطجة على المواطنين.

 

وبإعداد كمين له تمكن الرائد طارق مدحت معاون مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى "طبنجة" غير مرخصة، بشارع المجزر الآلى، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.


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