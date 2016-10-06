ننشر كلمات تتر «الجملة ناقصة» على «ميجا FM»

كتبت – إنجي لطفي

حصلت وكالة ONA على كلمات تتر البرنامج الإذاعي “الجملة ناقصة”، المذاع على راديو “ميجا FM”، من تقديم الإعلامية إنجي أنور.

ويقدم التتر الفنان مدحت صالح، ومن كتابة الشاعر وائل هلال.

وتأتي كلمات التتر: ” تبص على الماضي بصة.. وتبص على الفاضي بصة.. بتقول وبتعيد كلامك.. وبتفضل الجملة ناقصة.. إنت الجدع والجبان.. وإنت الوفي واللي خان.. اخترت تكون أنهى فيهم.. واختار لنفسك مكان”.

“الجملة ناقصة” برنامج إذاعي من تقديم الإعلامية انجي أنور، وإعداد زين خيري شلبي.