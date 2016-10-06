بالصور.. "أمن القاهرة" ينقذ مصر الجديدة من كارثة بعد كسر خط الغاز الرئيسى

بطولة جديدة سطرها رجال الشرطة، فى ذكرى انتصار حرب السادس من أكتوبر، بعد أن نجحوا فى إنقاذ منطقة مصر الجديدة من كارثة محققة إثر حدوث كسر فى خط الغاز الرئيسى بشارع الحجاز، وتسبب فى تلف المحبس الرئيسى للخط، ما أدى إلى انتشار رائحة الغاز بالمنطقة بالكامل.



>"أمن القاهرة" ينقذ مصر الجديدة من كارثة بعد كسر... by youm7

يأتى الدور البطولى لرجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة، الذى شاركت فيه كافة القطاعات، بأن انتقل على الفور اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وقام رجال المرور بدورهم في تحويل خطوط سير السيارات بعيدا عن المنطقة، بينما قام رجال الحماية المدنية بالانتشار بالمنطقة، وتوزيع سيارات الرغاوى فى محيط المنطقة تحسبًا لأى حدث طارئ.

كما شارك جميع رجال الشرطة بقطاع شرق القاهرة فى المرور على حراس العقارات بالمنطقة، لسرعة التأكيد على سكان مصر الجديدة بعدم استخدام أى مواد مشتعلة أو تشغيل البوتاجاز حرصا على حياتهم، وذلك لحين انتهاء تصليح ماسورة الغاز.

تلقت شرطة النجدة فى الساعة الرابعة صباحاً بلاغا بحدوث تسرب للغاز من الماسورة الرئيسية فى 149 شارع الحجاز مصر الجديدة، وانتقل رجال الحماية المدنية، وتبين أنه أثناء قيام شركة الغاز بعمل صيانة حدث تسربا بالماسورة الرئيسية للغاز الموجودة أسفل الأرض بعمق حوالى 2 متر تقريباً، نتيجة كسر المحبس الرئيسى، ما نتج عنه زيادة كثافة الغاز المتسرب وحدوث صوت عالى أحدث زعر لأهالى المنطقة.

وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وقيادات المديرية وكافة الأجهزة المعنية بالمديرية، وتم تشكيل غرفة عمليات ميدانية للعمل على تأمين المنطقة والسكان القاطنين بها، حيث تم اتخاذ إجراءات تأمينية تتمثل فى غمر الحفرة التى بها الماسورة بالمياه والسائل الرغوى بمعرفة الحماية المدنية، للسيطرة على الغاز المتسرب بكثافة، وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة برفع السيارات في محيط 50 مترا من محل التسريب، وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتحويل مسارات السيارات بعيداً عن موقع البلاغ .

كما قامت قوات أمن القاهرة وشرطة النجدة بعمل كردون كبير بمحيط 100 متر عن محل البلاغ، وقام ضباط وأفراد قطاع الشرق ومباحث القاهرة بالانتشار بالمنطقة للتنبيه على المارة وقاطنى العقارات المحيطة بمحل البلاغ بعدم استخدام أعواد الكبريت أو أى مصدر للنيران وطمأنة أهالى المنطقة نتيجة ما أحدثه صوت تسرب الغاز من ذعر وهلع، وقامت الحماية المدنية بنشر 8 سيارات إطفاء بكافة الشوارع المؤدية لمحل البلاغ.

وبالفعل وبعد مرور 4 ساعات كاملة، نجح عمال شركة الغاز فى التعامل مع الموقف وتصليح الكسر الناتج لماسورة الغاز وتغيير المحبس الرئيسى للماسورة، وعادت الحياة إلى طبيعتها، ليوجه بعدها مدير أمن القاهرة الشكر إلى رجال الشرطة على جهودهم السريعة والانتشار الفعّال من قبل كافة القطاعات فى تعاملهم مع الموقف، كما قدم الشكر لعمال شركة الغاز على سرعة الاستجابة للبلاغ والتعامل بحكمة لحين إصلاح العطل.