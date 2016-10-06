أنصار مبارك يبعثون رسائل تهئنة للرئيس الأسبق بذكرى انتصارات أكتوبر

أرسلت المهندسة زيزت حسن، من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، رسالة إليه فى مظروف إلى غرفته الخاصة بمستشفى المعادى العسكرى، تهئنه بالذكرى الثالثة والأربعون لانتصارات حرب أكتوبر.

وقالت فى رسالتها إلى الرئيس الأسبق، اليوم الخميس: "إلى رجل جعل من تاريخ السادس من أكتوبر يوم أسود فى تاريخ إسرائيل، وأشارت فى رسالته لمبارك، رجل حطم آمال اليهود على صخرة عطر سطر الفارغة"، مضيفة: "أنت رجل من زمن النضال.. اهتزت له الأرض واحتوته السماء كأعظم نسورها".

وأوضحت: "أنت رجل عز وصفه بين الرجال.. آماله من حب لوطنه وآمال للنصر والسلام، عشت لمصر نبضاً لقلبها.. وسلمت يداك الشريفة، عشت لمصر مخلداً بخلود التاريخ بحروف من نار الحرب ونور الانتصار".

وتابعت: "عشت لنا أباً يحتوى الجميع.. وآخا يشعر بمعاناة شعب مصر فكنت خير معين، والله أكبر عاشت مصر وعشت أنت لها ذخراً وعوناً وأباً وأخاً وحبيباً وصديقا.. والأهم محارباً.. يلبى نداء واستغاثة الوطن".

واختتمت الرسالة قائلة: "تحيا جمهورية مصر العربية حرة مستقلة.. ويظل ترابها مقدس.. أبد الدهر.. ابنتكم زيزت حسن".

يذكر إن أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، دعوا لتنظيم احتفالية، اليوم الخميس، أمام مستشفى المعادى العسكرى مقر إقامة مبارك، للاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعون لانتصارات حرب أكتوبر مع الرئيس الأسبق، وأن الاحتفالية ستنظم تحت شعار "رد الجميل"، وأن الهدف من ذلك مشاركة "مبارك" الاحتفال بالنصر الذى كان له دور كبير فى تحقيقه.