شوقي علام يعلن انعقاد اجتماع الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم بالقاهرة في 2018

أعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام أن الاجتماع القادم للامانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – ومقرها دار الإفتاء المصرية – سيعقد عام 2018 بمشاركة المفتين والعلماء من مختلف دول العالم أعضاء الأمانة.

وأضاف مفتى الجمهورية – فى تصريح له اليوم الخميس – أن اجتماع الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم وهي أول هيئة علمية متخصصة تضم ما يزيد على 21 مفتيا وعالما من مختلف دول وقارات العالم ستناقش العديد من القضايا التى تهم قضايا الافتاء فى الدول الإسلامية وما يتعلق بأوضاع الجاليات الإسلامية فى الخارج ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العلمى الأول لهيئات ودور الافتاء الذى تحتضنه القاهرة 17 اكتوبر الحالي.

وأشار الدكتور شوقى علام إلى أن الاجتماع سيبحث كذلك امكانية ضم اعضاء جدد للامانة حيث تلقت دار الافتاء طلبات من دول عديدة تريد الانضمام إلى الأمانة للمشاركة فى البرامج التى تنفذها واستعراض المبادرات الجديدة لتعزيز دور المفتين فى العالم للتصدى للافكار المتطرفة والتى تسعى المنظمات الإرهابية إلى بثها واستدراج الشباب للاعتقاد بها وتجنيدهم فى أعمال إرهابية إضافة لبحث لائحة الأمانة وتنقيتها.

كما أوضح مفتى الجمهورية أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – ومقرها دار الإفتاء المصرية – تمثل المنهج الوسطي المعتدل وتم الإعلان عنها في 15 من ديسمبر 2015، وعضوية الأمانة متاحة لكل الدول الإسلامية حول العالم طبقا للائحة الأمانة.

كما تهدف “الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – والتي يرأس مفتي الجمهورية المجلس الأعلى لها – إلى ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقديم الاستشارات العلمية والعملية لدور وهيئات الإفتاء لتنمية وتطوير أدائها الإفتائي، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى.