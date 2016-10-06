إزالة 37 حالة تعدى على الأرض الزراعية بأبوقرقاص بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا من رفع وإزالة عدد 37 حالة تعد على الأرض الزراعية بقريتى بلنصورة واسمنت ، خلال إحدى حملات الإزالة التى تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع الإدارة الزراعية، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ،إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 36 حالة تعدى على حرم رى غرب المركز وحالة تعدى على حرم الطريق العام، وأكد انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.