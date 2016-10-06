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الكشف عن لغز الجثة المجهولة بأم القيوين

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الكشف عن لغز الجثة المجهولة بأم القيوين الكشف عن لغز الجثة المجهولة بأم القيوين

تمكنت شرطة ام القيوين بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي من من حل لغز جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها مقيدة في كيس بلاستيك ملقاة تحت احدى الاشجار بالقرب من احد مخارج الامارة عثر عليها احد عمال النظافة .

وتعود الجثة الى سيدة اسيوية 24 عاما اتت الى الدولة بتاشيرة سياحية  منذ اغسطس من العام الماضي ،  وذلك بحسب العقيد حميد مطر عجيل مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة ام القيوين والذي اكد ان جريمة القتل يرجح ان تكون حدثت في مكان اخر قبل 40 يوما .

واضاف انه بالبحث والتخري تمكن الفريق المكلف من كشف هوية الجناة  وعددهم 4 من الجنسية الاسيوية ، حيث اعترفوا بارتكابهم للجريمة خارج حدود الامارة ؛ كما افادوا بانه وقع خلاف بين الضحية واحد الجناة فقام بقتلها ومن ثم ساعده الاخرون .

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