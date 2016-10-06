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وزير الزراعة يتوجه إلى موسكو لبحث دعم التعاون‎ بين البلدين

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وزير الزراعة يتوجه إلى موسكو لبحث دعم التعاون‎ بين البلدين وزير الزراعة يتوجه إلى موسكو لبحث دعم التعاون‎ بين البلدين

الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، متوجهًا إلى موسكو عن طريق اسطنبول.

ويأتي سهر فايد، تلبيةً لدعوة نظيره الروسي، لبحث سُبل التعاون الزراعي المشترك بين البلدين، حسبما أفاد مراسلنا.

ومن المقرر أن يعقد فايد عددًا من اللقاءات الثنائية مع المعنيين بالشئون الزراعية الروسية، ومنهم:” رئيس اتحاد الحبوب الروسي، وزير الزراعة الروسي، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري، نائبه، رئيس اتحاد شركات التجزئة الروسي، ورئيس مجلس الاتحاد المصري الروسي للأعمال”، لبحث سبل التعاون الزراعي المشترك بين البلدين .

ويتفقد الوزير، ونظيره الروسي فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض “جولد أوتومن” – الذي تنظمه موسكو – بحضور عدد كبير من الشركات الزراعية العالمية الكبرى على مستوى العالم، والتي تقوم بعرض منتجاتها الزراعية والحيوانية وابتكاراتها التقنية من الآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة .

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