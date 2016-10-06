10 أكتوبر.. انعقاد البرلمان العربي في شرم الشيخ

يعقد البرلمان العربي برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان، جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول 2016 – 2017م للفصل التشريعي الثاني، يوم الثلاثاء المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتسبق جلسة البرلمان اجتماعات لجانه الأربع الدائمة يوم الإثنين، حيث تناقش اللجان محاور وأسس خطط عملها خلال دور الانعقاد الأول على أن يتم لإقرارها حال إعادة تشكيلها 9 أكتوبر.

ومن المقرر أن يفتتح مكتب البرلمان العربي اجتماعه الأول للفصل التشريعي الجديد مساء 9 أكتوبر، ومن أهم الموضوعات على جدول أعماله :”المصادقة على جدول أعمال الجلسة واجتماعات اللجان”.