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ضبط 48 طن أرز بحوزة تاجر تموين قبل بيعها فى السوق السوداء بأسوان

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ضبط 48 طن أرز بحوزة تاجر تموين قبل بيعها فى السوق السوداء بأسوان ضبط 48 طن أرز بحوزة تاجر تموين قبل بيعها فى السوق السوداء بأسوان

مديرية أمن أسوان

مراسل «ONA»:

تمكنت حملة مكبرة من مباحث بأسوان، الخميس، من ضبط 48 طن أرز قام أحد تجار التموين فى كوم امبو بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء.

وكانت معلومات وصلت للعقيد محمد زردق رئيس قسم مباحث التموين بأسوان بقيام أحد تجار التموين فى مركز كوم أمبو بتجميع كميات كبيرة من الأرز؛ لتعطيش السوق، وبيعها بعد ذلك فى السوق السوداء.

 وبعد التأكد من صحة المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة ،تمكنت حملة برئاسة المقدم محمد الدخيلى وكيل مباحث التموين بأسوان من مداهمة مخزن تابع لتاجر التموين “م.ر “، وتم ضبط 48 طن أرز .

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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أونا

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