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صور.. محافظ المنيا يضع أكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

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صور.. محافظ المنيا يضع أكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول صور.. محافظ المنيا يضع أكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

6 أكتوبر 2016 | 12:20 مساءً

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن تحقيقا لرفعته وصونا لكرامة ، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.
> وكان المحافظ قد استقبل المهنئين من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة  بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر.
2016-10-06

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