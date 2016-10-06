صور.. محافظ المنيا يضع أكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن تحقيقا لرفعته وصونا لكرامة ، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.

> وكان المحافظ قد استقبل المهنئين من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر.