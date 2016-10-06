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بالصور.. معبد هابو بالأقصر يستضيف الاجتماع السنوي لشركة كانون العالمية

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جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

مراسل «ONA»:

شهد معبد هابو بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، حفل افتتاح الاجتماع السنوي لشركة كانون العالمية بحضور يحيى راشد وزير السياحة ومحمد بدر محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس ومدينة القرنة، ونورا على رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهندريك فيربروغى مدير تسويق شركة كانون بالشرق الأوسط، ومشاركة ١١٠من موزعي شركة كانون حول العالم من مختلف الجنسيات .

وقالت نورا على، في بيان صادر عن الاجتماع السنوي للشركة اليوم الخميس، أن عودة سياحة الحوافز بعد توقف ٥ سنوات يعد نجاحا كبيرًا فى حركة تنشيط السياحة خاصة لجذب السائح الأعلى انفاقا، الامر الذى يسهم فى نقل الصورة الحقيقة عن حول العالم .

وأكد هندريك فيربروغى مدير تسويق شركة كانون بالشرق الأوسط، أن اللقاء السنوي هذا العام يقام تحت عنوان احتفالية التاريخ حيث تحتفل الشركة بدورها الرائد ونجاحاتها المتوالية خلال العشرة اعوام الاخيرة لذلك وقع الاختيار على الاقصر ارض الحضارة والتاريخ ومن المميز هذا العام وجود مشاركين مختلفى الجنسيات تحت مظلة الحضارة والتاريخ الفرعونى العظيم الامر الذى ساعد فى تنوع مواد ورش العمل والمناقشات بين المشاركين .

ومن جانبه، أعرب محمد عثمان خبير سياحى بالاقصر، عن سعادته بالحركة السياحية النشطة التى تشهدها المحافظة خلال هذا الموسم السياحى، الأمر الذى يعكس صورة الأقصر عاصمة الحضارة والتاريخ عالميا .

جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لشركة كانون يعقد لأول مرة في مصر ويقام على مدار ٣ أيام بمحافظة الأقصر في الفترة من ٤ وحتى ٦ اكتوبر الجاري بعنوان احتفالية التاريخ.

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