إجراءات أمنية مشددة بموانئ البحر الأحمر تزامنًا مع احتفالات أكتوبر ‎

مراسل «ONA»:

أكد ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، الخميس، أن موانى الهيئة الستة بمحافظات السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء تشهد اليوم رفع درجة الطوارىء، وتشديد الاجراءات الامنية بمداخل ومخارج الموانى، والمناطق المحيطة، وانتظام حركة الركاب، وتداول البضائع بالموانى.

وأضاف يوسف، في بيان صادر عنه اليوم، أنه تم رفع الاعلام على الأسوار والمبانى التابعة احتفالا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة التى تمثل ملحمة تاريخية للجيش المصرى العظيم .

وشهد ميناء سفاجا ي نشاطا ملحوظا فى حركة الركاب و تداول البضائع و ذلك من خلال وصول و سفر 3722 راكبا منهم وصول 2061 راكبا، وسفر 1661 راكبا، وتداول 323 شاحنة بكمية وارد 111 شاحنة، وصادر 212 شاحنة .

وشهد ميناء الغردقة صباح اليوم مغادرة العبارة لابسبس و على متنها 60 راكبا من مختلف الجنسيات متجهة الى ميناء شرم الشيخ .