الناصريين المستقلين المرابطون يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر السادس من أكتوبر.

وجاءت التهنئة: “سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

> أتقدّم من سيادتكم بإسم المرابطون وباسمي الشخصي بأسمى آيات المباركة وكل الحب والتقدير والاحترام، في ذكرى الانتصار العظيم في العاشر من رمضان “6 أكتوبر 1973″، مؤكدين لكم يا سيادة الرئيس أننا معكم في قيادتكم الحكيمة لمصر المحروسة وخير أجناد الأرض قواتها المسلحة المصرية.

> نحن على اقتناع تام يا سيادة الرئيس، أن الأمة العربية لن تُصان ولن تُحمى إلا برؤيتكم الاستراتيجية العليا وقدرات القوات المسلحة المصرية، في تجميع عناصر القوة لكل الجيوش العربية في معركة مكافحة الإرهاب وصون وحماية الأمن القومي العربي من كل الأعداء”.

وأضاف مصطفى مدان: “اليوم تسطّر قواتنا المسلحة المصرية ملحمة المواجهة ضد عصابات الإخوان المتأسلمين في كل مصر، والانتصار في هذه المعركة لن يحمي فقط الجمهورية العربية المصرية بل سيحمي كل أبناء الأمة من المحيط إلى الخليج العربي”.

> وتابع :”وفّقكم الله يا سيادة الرئيس وأعانكم في قيادة هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من تاريخ أمتنا.

> السلام والرحمة على شهداء قوات المسلحة المصرية .. عشتم وعاشت مصر المحروسة”.