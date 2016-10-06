بالصور.. محافظ أسوان يهنأ رجال القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

مراسل «ONA»:

قدم اليوم الخميس، اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان التهنئة لرجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالعيد 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمقر قيادة قطاع أسوان العسكرى.

وكان فى استقباله العميد أشرف ماهر قائد القطاع وقادة الوحدات العسكرية، يرافقه اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والشعبية.

كما قدم اللواء مجدى حجازى، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، التهنئة بإسم شعب أسوان وجميع أجهزته على كافة المستويات للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصرى بهذه الذكرى الغالية، وأيضًا تقديم التهنئة لوزارة الدفاع والمنطقة الجنوبية العسكرية ممثلة فى قطاع أسوان بمختلف ضباطه وأفراده والذين يقدموا دائماً معاونتهم للأجهزة التنفيذية والقطاع المدنى بالمحافظة فى المناسبات المختلفة.

وأشار إلى أن حرب السادس من أكتوبر عام 1973 غيرت مفاهيم القتال المعروفة قبل الحرب وقلبت موازين العالم ، كما غيرت مجرى التاريخ المصرى ليس فقط عسكريًا، ولكن أيضًا سياسيًا واقتصاديًا من جميع النواحى من خلال البطولات والمعارك الشريفة التى خاضتها، ومهما تحدثت كتب التاريخ العسكرى فلن تفى القوات المسلحة ما حققته من الدروس والعبر التى تثبت دائماً أنهم من داخل نسيج الشعب المصرى.

من جانبه، قدم اللواء مجدى موسى، التهنئة بالإنابة عن وزير الداخلية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر باعتبارهم رفقاء للشرطة فى الحفاظ على أمن وأمان وأستقرار الوطن، فيما قدم العميد أشرف ماهر شكره الجزيل لمحافظ أسوان لحرصه على تقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة فى مقر قيادة القطاع بهذه الذكرى الطيبة برفقه ممثلين لمختلف أطياف المجتمع الأسوانى .